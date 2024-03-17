В Турции призвали Украину навсегда забыть о Крыме

Власти Украины должны навсегда забыть о Крыме и прекратить свои ожидания о его возможном возвращении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвера Селя.

Он рекомендовал Киеву отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий, отметив, что «решения крымчан надо уважать». По его словам, жители полуострова уже давно сделали свой выбор, законно реализовав свое право на самоопределение.

Сель считает, что постоянные призывы Запада вернуть Крым Украине звучат нереалистично, так как крымский вопрос не является предметом переговоров в международной повестке дня.

Политик подчеркнул, что Москва за последние десять лет проявила к полуострову такое внимание, о чем крымчане могли только мечтать в украинский период.