Косачев прокомментировал резолюцию ЕП по возврату золота Румынии

Европейскому союзу надо начать с себя — вернуть Крыму скифское золото, а всей России — замороженные активы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-спикер Совета Федерации России Константина Косачева.

Так он отреагировал на резолюцию Европарламента о румынском «национальном достоянии». По мнению парламентария, резолюцию «умышленно вбросили» в преддверии выборов президента России, чтобы подкрепить миф об изоляции Москвы. Косачев отметил, что резолюция такая же пустая и бессодержательная, как и сама идея, а самом документе нет ни одного юридического аргумента.

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Ранее депутаты Европейского парламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах.