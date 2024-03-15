Антонов высказался по поводу курса США по Украине

Изменение политического курса Соединенных Штатов Америки по Украине может стать первым сигналом для попыток Москвы и Вашингтона поправить ситуацию в отношениях. Об этом заявил в эфире Первого канала посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Как только вы измените [курс], и в первую очередь, первым сигналом это будет ситуация на Украине, мы можем смотреть и думать о том, как мы можем выходить из этой трясины, куда нас тянет в настоящее время нынешняя администрация [США]", - сказал он.

По словам дипломата, США не хотят признавать, что у РФ "есть национальные интересы".

"И я все время говорю американским собеседникам о том, что до тех пор, пока вы не измените свою внешнюю политику, пока вы не прекратите подрывать основы и устои российского государства, никакого серьезного разговора, равноправного разговора не будет", - добавил посол.

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