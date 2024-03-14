Полянский призвал найти виновных в подрыве «Северных потоков»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что виновных в диверсии на нитках российского газопровода «Северный поток» необходимо найти и привлечь к ответственности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что Россию не устроят выводы о том, что газопровод «взорвали». По словам Полянского, тот факт, что виновные в диверсии так и не понесли наказание, нарушает обязательства Стокгольма и Копенгагена по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.

«Нам нужно понять прежде всего, кто это сделал. Эти люди должны быть идентифицированы и должны предстать перед судом. По крайней мере, результат расследования, который будет утверждать, что "трубопровод взорвали", нас не удовлетворит», — заявил он.

26 сентября 2022 года на двух нитках российского газопровода «Северный поток» прогремели два одновременных взрыва. Власти России заявили, что взрывы стали результатом диверсии, но конкретные виновные в произошедшем не найдены до сих пор.