Президент РФ назвал цель утечки разговора немецких офицеров об ударах по Крыму

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с журналистом Дмитрием Киселевым прокомментировал секретный разговор немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, ставший достоянием общественности. По его мнению, цель утечки — напугать Россию, но суть разговора — не более, чем фантазия, передает РИА Новости.

«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия», — объяснил российский лидер.

Путин добавил, что немецкая оппозиция ведет себя еще более агрессивно, поэтому российские власти внимательно следят за обстановкой.

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Ранее депутат Бундестага Германии Сара Вагенкнехт заявила, что скандал вокруг утечки разговора немецких офицеров связан не с фактом перехвата данных, а с содержанием беседы. По ее словам, обсуждение, как можно использовать ракеты Taurus, чтобы причастность ФРГ не была очевидной, говорит о понимании офицерами, что поражение российских целей может втянуть Германию в войну.