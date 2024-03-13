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Путин: Если войска США появятся на Украине, отнесемся к ним как к интервентам

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное появление американских войск на территории Украины будет расцениваться Москвой соответствующим образом.

Путин: Если войска США появятся на Украине, отнесемся к ним как к интервентам
© REUTERS
"Для нас они будут интервентами", - подчеркнул глава государства в интервью РИА Новости.

Путин прокомментировал недавнее заявление президента США Джо Байдена, который во время выступления в Конгрессе пообещал, что ни один американский солдат не ступит на украинскую землю.

"Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", - отметил российский лидер.
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