Путин: Если войска США появятся на Украине, отнесемся к ним как к интервентам
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное появление американских войск на территории Украины будет расцениваться Москвой соответствующим образом.
"Для нас они будут интервентами", - подчеркнул глава государства в интервью РИА Новости.
Путин прокомментировал недавнее заявление президента США Джо Байдена, который во время выступления в Конгрессе пообещал, что ни один американский солдат не ступит на украинскую землю.
"Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", - отметил российский лидер.