Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

Страны Запада самостоятельно справляются с расколом своей коалиции, Россия что-либо делать ради этой цели не планирует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

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Во время беседы глава государства затронул тему противоречий, которые возникли между лидерами западных стран.

«Мы не собираемся там заниматься расколами, это они сами с блеском сделают. Но мы будем, безусловно, добиваться соблюдения наших интересов», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин рассказал о бессилии Запада, желавшего в ходе украинского конфликта покончить с Россией, перед единством российского народа и растущими возможностями Вооруженных сил страны. Это произошло даже несмотря на помощь «всесильных» США, добавил президент.