Рябков: вопрос с дальнейшим расширением БРИКС стоит отложить до саммита в Казани
Обсуждение дальнейшего расширения БРИКС необходимо отложить до саммита объединения в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России, шерпа РФ в БРИКС Сергея Рябкова.
По его словам, этот вопрос должны решить лидеры объединения, когда соберутся вместе. Для этого необходима площадка, «где можно работать в практическом плане». В БРИКС нужно интегрировать тех, кто только что присоединился. Как указал дипломат, двукратное увеличение количества членов, которое произошло с 1 января 2024 года, является «беспрецедентным событием для любой международной структуры».
«В конечном счете, прием в объединение — это предмет политического решения», — сказал Рябков.
Говоря об ориентирах для желающих вступить в объединение, замминистра отметил, что в практическом плане Россия как председатель сфокусирована на разработке категории государств-партнеров. При этом составление самого списка таких стран представляет большую трудность.
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«Но что продолжится тренд на представительство из разных регионов, разных культурных и цивилизационных общностей и даже различных конфессий, преобладающих в тех или иных обществах, — для меня это очевидно», — заключил он.