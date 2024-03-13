Рябков: вопрос с дальнейшим расширением БРИКС стоит отложить

Обсуждение дальнейшего расширения БРИКС необходимо отложить до саммита объединения в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России, шерпа РФ в БРИКС Сергея Рябкова.

По его словам, этот вопрос должны решить лидеры объединения, когда соберутся вместе. Для этого необходима площадка, «где можно работать в практическом плане». В БРИКС нужно интегрировать тех, кто только что присоединился. Как указал дипломат, двукратное увеличение количества членов, которое произошло с 1 января 2024 года, является «беспрецедентным событием для любой международной структуры».

«В конечном счете, прием в объединение — это предмет политического решения», — сказал Рябков.

Говоря об ориентирах для желающих вступить в объединение, замминистра отметил, что в практическом плане Россия как председатель сфокусирована на разработке категории государств-партнеров. При этом составление самого списка таких стран представляет большую трудность.

Пушков заявил, что без США конфликт на Украине быстро закончится