Сенатор Алексей Пушков заявил, что без военной помощи Украине со стороны США украинский конфликт быстро закончится. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Такими словами Пушков прокомментировал заявление главы ЦРУ Роберта Бернса о том, что без США Украина не сможет продолжать вести боевые действия. По словам сенатора, если помощь от США будет продолжаться, конфликт превратится в «долгую и бессмысленную войну».

«Из слов Бернса вырисовывается перспектива долгой и бессмысленной войны в случае, если США продолжат помогать Украине, а вот если Киев не получит американскую помощь, военный конфликт сравнительно быстро закончится. И многие жизни будут спасены», — заявил он.

Ранее Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных НАТО на Украину.