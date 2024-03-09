Пушков ответил Макрону на слова о возможной отправке военных НАТО на Украину

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому нужно решить, к чему может привести отправка войск Североатлантического альянса на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.

Так он отреагировал на слова президента Франции о том, что Запад обсуждал возможность отправки войск на Украину. По словам парламентария, Макрон отбивается от критики своих же заявлений со стороны французов, однако ясно, что от «не исключать» лишь один шаг до «сделать».

Пушкова посоветовал Макрону и Сикорскому публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Как указал сенатор, слова Макрона и Сикорского, а также высказывание главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что Берлин не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину, говорят о том, что такой замысел уже неоднократно обсуждался.

В России дали совет Макрону

Пушков отметил, что Макрон открыл «ящик Пандоры», вынося обсуждения в публичную плоскость, и предупредил, что в некоторых странах НАТО могут готовить общественное мнение к переброске войск на Украину.

Подвергшись публичной критике, лидер Франции 8 марта уточнил, что он не исключает сценарий отправки войск на Украину, однако, по его словам, это не означает, что так и будет.