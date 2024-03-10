Стремление Франции создать новый альянс, в который войдут страны, готовые ввести войска на Украину, является актом агрессии. Так считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

«Инициатива Франции — это акт агрессии, а сам французский президент Макрон совершает очень серьезную ошибку в своей политической карьере, которая приведет к краху его политической карьеры», — сказал Гемпель.

По его словам, Макрону следовало бы вспомнить, что наполеоновская кампания в России 1812 года закончилась тем, что русская армия вошла в Париж.

Гемпель считает, что «Макрон является марионеткой в руках США» и насаждает напряженность в Европе. Европейским политикам следует образумить французского президента и не позволить втянуть себя в авантюру.

Ранее издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, которые отправят свои войска на Украину. При этом прибалтийские республики «гораздо более открыты для этой идеи», чем большинство стран ЕС.

Ранее политолог Нейжмаков заявил, что Макрон играет в злого полицейского по заданию Вашингтона. Из-за воинственных высказываний Макрона на Западе ширится конспирологическое движение, адепты которого считают французского президента Антихристом.