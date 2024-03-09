Пролитолог прокомментировал заявление Макрона о введении войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон мог резко сменить политический курс по заданию США. Об этом в эфире Радио Sputnik сказал политолог Михаил Нейжмаков.

Нейжмаков прокомментировал высказывание Макрона о том, что Франция может ввести войска на Украину, если российская армия начнет продвигаться к Киеву или Одессе.

По его словам, заявление французского президента стало неожиданным для мирового сообщества, поскольку в начале конфликта он позиционировал себя как «голубь мира».

«Возможно, это элемент давления на Москву, согласованный с США, которые не высказываются напрямую, а передают роль злого полицейского Макрону», — сказал Нейжмаков.

Между тем метаморфоза, произошедшая с Макроном, привела к росту конспирологических теорий. В западных соцсетях высказываются мнения, что французский президент является Антихристом, который, согласно христианским верованиям, появится накануне конца мира. В частности, создан сайт с названием macronistheantichrist.info, где активно обсуждают последние действия французского президента.

«На этом сайте я представлю вам доказательства того, что Антихрист, вне всякого сомнения, — это Эммануэль Макрон! Когда Антихрист подпишет семилетний мирный договор с Израилем, тогда об этом узнает весь мир», — сообщает автор сайта.

Посетители сайта, в свою очередь, пишут:

«Наш мальчик Макрон лидирует в Европе и мире в политике и военных устремлениях. Он Антихрист!»

«Я видел, как многие мои французские друзья-христиане писали об этом. Давайте не будем забывать, что во Франции есть верующие, которые нуждаются в наших молитвах».