Захарова прокомментировала влияние США на Прибалтику

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о влиянии США на Прибалтику. Об этом сообщает «RT на русском».

По словам Захаровой, страны Прибалтики построили вместо демократического режима диктаторский. По мнению дипломата, это произошло из-за влияния США.

«Это не демократия, а это то, что, кстати говоря, говорят американские либералы — и называют это американской демократией. То есть это демократия прикрытия — или система, которую они называют демократической, но на самом деле внутри стоит исключительно диктаторский тоталитарный командно-административный движок», — заявила она.

Ранее Захарова заявила, что страны Евросоюза выставили своих послов посмешищем.