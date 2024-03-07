Захарова заявила, что ЕС сделал послов посмешищем из-за ситуации с Лавровым

Страны Европейского союза должны осознавать, что отказ западных дипломатических работников от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сделал из них посмешище, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

«Столицы ЕС должны понимать, что они подставляют опытных дипломатов в ранге послов, они их просто буквально делают посмешищем на глазах у всего мира и, кстати говоря, нашего народа», — заявила дипломат.

Она указала, что западные послы регулярно посещают мероприятия, касающиеся внутренней жизни России, «как будто у них график посещения», и не ходят на те, которые соответствуют их «прямым обязанностям» - получать информацию, которую до него хотят донести в столице, где он аккредитован.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента РФ, но за два дня до назначенного мероприятия они ответили отказом.