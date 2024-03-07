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В МИД пригрозили Литве ответом за конфискацию автомобилей

Москва ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с регистрационными номерами России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

В МИД пригрозили Литве ответом за конфискацию автомобилей
© ТАСС

По данным ведомства, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в России. В МИД напомнили, что российское посольство в Вильнюсе с сентября 2023 года информировало россиян, проживающих в Литве, об опасности такого развития событий.

В министерстве в очередной раз призвали россиян воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности. Однако если решение Вильнюса будет выполнено, «то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне».

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Внешнеполитическое ведомство пообещало ответить на данный шаг.

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