В МИД пригрозили Литве ответом за конфискацию автомобилей

Москва ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с регистрационными номерами России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

По данным ведомства, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в России. В МИД напомнили, что российское посольство в Вильнюсе с сентября 2023 года информировало россиян, проживающих в Литве, об опасности такого развития событий.

В министерстве в очередной раз призвали россиян воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности. Однако если решение Вильнюса будет выполнено, «то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне».

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Внешнеполитическое ведомство пообещало ответить на данный шаг.