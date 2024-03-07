В Госдуме сочли вызовом появление авиации НАТО в Черном море

Появление боевой авиации стран Североатлантического альянса в Черном море является вызовом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы России от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.

По его словам, появление британских истребителей «Тайфун», «впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, это вызов, проверка нас "на слабо"».

Парламентарий считает, что кооперация западных стран в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки украинского режима. Он считает, что количество таких полетов будет увеличиваться, однако появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем обречено на провал.

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Ивлев объяснил это тем, что российские летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России и если надо – выполнят боевой приказ на уничтожение врагов. Российские летчики верны своей присяге, указал депутат.

6 марта Министерство обороны РФ заявило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении Су-30 самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании развернулись.

5 марта подобный инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух французских истребителей «Рафаль-С». Тогда в воздух был поднят истребитель Су-27 России.