Путин: Россия управляется Богом

Путин уверен, что Россия управляется Богом, но живет талантами своего народа
Президент России Владимир Путин согласен с мнением российского государственного деятеля, генерала-фельдмаршала Бурхарда Кристофа Миниха о том, что Россия управляется богом, но живет страна, по мнению главы государства, благодаря русскому и другим народам, населяющим ее.
На встрече с участниками Всемирного форума молодежи, он процитировал знаменитое высказывание этого государственного деятеля: "Россия, вероятно, управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как она вообще существует".
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"В первой части я согласен", - заявил Владимир Путин, но со второй поспорил, опираясь на свой опыт руководства страной."Россия существует благодаря русскому и другим народам, населяющим эту огромную территорию. Благодаря их таланту, преданности своей стране и уверенности в завтрашнем дне, в будущем наших детей", - заявил российский лидер.