Путин: Россия управляется Богом

Президент России Владимир Путин согласен с мнением российского государственного деятеля, генерала-фельдмаршала Бурхарда Кристофа Миниха о том, что Россия управляется богом, но живет страна, по мнению главы государства, благодаря русскому и другим народам, населяющим ее.

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На встрече с участниками Всемирного форума молодежи, он процитировал знаменитое высказывание этого государственного деятеля: "Россия, вероятно, управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как она вообще существует".

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