Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что нитки российского газопровода «Северный поток» были взорваны англосаксами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

При этом Нарышкин заявил, что у России уже были косвенные указания на виновников диверсии, но теперь «мозаика сложилась».

«У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного. Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов», — заявил он.

Напомним, что 26 сентября 2022 года на двух нитках российского газопровода «Северный поток» прогремели два одновременных взрыва. Власти России заявили, что взрывы стали результатом диверсии, но конкретные виновные в произошедшем не найдены до сих пор.