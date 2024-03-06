Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера заявил, что американцы должны полностью обновить свое правительство, чтобы заключить мир с Россией.

© Антон Денисов/РИА Новости

По мнению Макгрегора, без "генеральной уборки" коридоров власти в Вашингтоне достижение мира с Москвой невозможно. Россия просто не может доверять нынешним властям США. Поэтому отставной военный призвал "вычистить все это болото". Макгрегор подчеркнул, что каждый "сколько-нибудь человечный" гражданин США понимает необходимость немедленного прекращения украинского конфликта.

CNN: Байден побеждает на праймериз в Айове, Вирджинии и Северной Каролине

Поэтому Белому дому нужно было заключить соглашение с Кремлем еще до начала специальной военной операции, два года назад. Полковник призвал прислушаться к словам, которые президент России Владимир Путин говорил на протяжении последних 20 лет. Российский лидер много раз четко дал понять, что вступление Украины в НАТО будет для Москвы совершенно неприемлемо. До этого российский дипломат заявил об отправке киберсил США и ЕС на Украину.