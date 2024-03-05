Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала утечку разговора военных офицеров из ФРГ, в котором шла речь об атаке на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, слитый разговор принадлежал «бесславным ублюдкам», а Крымский мост ведет прямо в Керчь, где во времена Второй мировой войны «зверствовали фашисты».

«Каждый немец должен знать, что их предки сотворили с тем местом, куда ведет этот самый Крымский мост. И что теперь, спустя 80 лет, находятся буквально эти самые бесславные ублюдки, которые вспоминают, как они говорят, старый добрый Люфтваффе, его военный боевой опыт, и думают о том, как снова принести беду, страшную трагедию людям, над которыми их предки глумились 80 лет назад», — заявила дипломат.

Захарова считает, что «трагедией немецкого народа» является возвращение нацистской идеологии. При этом дипломат добавила, что Россия снова справится с этой проблемой, как уже справилась когда-то в прошлом.

«Даже животные в отношении себе подобных такого не позволяют, это что-то такое за пределами вообще понимания жестокости, которую позволяли немецко-фашистские войска на территории Керчи, что они творили с людьми и с детьми — это должен знать каждый немец. И понимать, что они разрушают мост, который является и символом, и гражданской инфраструктурой для людей, уже пострадавших исторически именно от Германии», — добавила Захарова.

Ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о перехвате телефонного разговора высокопоставленных немецких военных, в котором были озвучены планы атаки ВСУ на Крымский мост с применением немецких ракет Taurus.