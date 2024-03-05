Причиной отставки заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд является провал антироссийского курса администрации американского президента Джо Байдена. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Нуланд сообщила госсекретарю США Энтони Блинкену о намерении подать в отставку в ближайшие недели.

«Причину Вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена», — написала Захарова.

Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

По ее словам, русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, «не дает демократам оторваться от дна», на которое они опустились.