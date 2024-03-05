Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд собирается в ближайшие недели подать в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Блинкен сделал в своем письменном обращении. По его словам, обязанности Нуланд временно перейдут к заместителю госсекретаря Джон Басс. При этом причина отставки Нуланд остается неизвестной.

«Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам — роль, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира», — рассказал Блинкен.

Ранее Блинкен встретился с главой МИД Южной Кореи.