Депутат крымского парламента Виктор Жиленко призвал людей на Украине прислушаться к американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, выступившему за прекращение конфликта. Парламентария цитирует РИА Новости.

Жиленко сказал, что продажный режим Зеленского доказал свою неспособность адекватно воспринимать происходящее, однако обычные люди на Украине должны задуматься после слов Маска.

«Простым украинцам следует прислушаться к Маску и понять, что это не их конфликт, что Запад их просто использует для достижения своих геополитических интересов», — сказал Жиленко.

По его словам, РФ начала СВО на Украине не для захвата украинских территорий, как это преподносят западные пропагандисты. России нужно было защитить свою свободу и отодвинуть военную угрозу от своих границ.