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Крымский депутат призвал украинцев прислушаться к Маску

Депутат крымского парламента Виктор Жиленко призвал людей на Украине прислушаться к американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, выступившему за прекращение конфликта. Парламентария цитирует РИА Новости.

Крымский депутат призвал украинцев прислушаться к Маску
© globallookpress.com

Жиленко сказал, что продажный режим Зеленского доказал свою неспособность адекватно воспринимать происходящее, однако обычные люди на Украине должны задуматься после слов Маска.

«Простым украинцам следует прислушаться к Маску и понять, что это не их конфликт, что Запад их просто использует для достижения своих геополитических интересов», — сказал Жиленко.

По его словам, РФ начала СВО на Украине не для захвата украинских территорий, как это преподносят западные пропагандисты. России нужно было защитить свою свободу и отодвинуть военную угрозу от своих границ.

Ранее Маск согласился с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом, который сказал, что никто не пойдет на войну с русским медведем. Крым и Донбасс необходимо оставить за Россией.

Политика
Эрик Принс
Украина
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