Маск согласился с предложением оставить за Россией Крым и Донбасс
Бизнесмен Илон Маск, владелец компаний SpaceX и Tesla, прокомментировал в соцсети X заявление руководителя ЧВК Blackwater Эрика Принса о необходимости завершения конфликта на Украине с признанием за Россией Крыма и Донбасса.
Глава ЧВУ заметил, что «западная оборонная база смешна» «никто не пойдет на войну с «русским медведем». Он добавил, что следует заморозить линии соприкосновения, оставить России «Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было».
«К сожалению, это правда», — признал Маск.
Ранее предприниматель прокомментировал пост миллиардера Дэвида Сакса о взятии Авдеевки. Маск предположил, что чем дальше будет продолжаться конфликт, тем лучше будет для России.
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