В России запускают новый национальный проект «Семья». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

По словам российского лидера, в рамках нацпроекта регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь от федерального центра — не менее 75 млрд рублей. Эти средства направят на наращивание программ поддержки семей. Деньги начнут поступать со следующего года.

Также Путин предложил продлить действие программы семейной ипотеки до 2030 года и программу погашения 450 тысяч рублей ипотечного кредита при рождении третьего ребенка.

Кроме того, президент предложил продлить действие программы материнского капитала до 2030 года. Говоря о налоговом вычете для семей с детьми, Путин заявил, что его будут предоставлять автоматически, а размер повысят с 350 до 450 тысяч рублей.

29 февраля президент России оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Это уже 19-е обращение Путина к членам Совета федерации и Государственной думы — выступлений не было только в 2017 и 2022 годах.