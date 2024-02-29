$91.87-0.1799.45-0.47
Войти в почту

Путин заявил о запуске в России нового нацпроекта «Семья»

В России запускают новый национальный проект «Семья». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

По словам российского лидера, в рамках нацпроекта регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь от федерального центра — не менее 75 млрд рублей. Эти средства направят на наращивание программ поддержки семей. Деньги начнут поступать со следующего года.

Путин сообщил, когда нужно заводить семью

Также Путин предложил продлить действие программы семейной ипотеки до 2030 года и программу погашения 450 тысяч рублей ипотечного кредита при рождении третьего ребенка.

Кроме того, президент предложил продлить действие программы материнского капитала до 2030 года. Говоря о налоговом вычете для семей с детьми, Путин заявил, что его будут предоставлять автоматически, а размер повысят с 350 до 450 тысяч рублей.

29 февраля президент России оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Это уже 19-е обращение Путина к членам Совета федерации и Государственной думы — выступлений не было только в 2017 и 2022 годах.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявлял, что оно продлится дольше часа, а Путин озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. По словам представителя Кремля, российский лидер оглашает послание не только как президент, но и как кандидат на этот пост на грядущих в марте выборах.

Политика
Общество
Видео
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Федеральное Собрание России
Совет Федерации
Госдума
Россия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости