Президент России Владимир Путин обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию в Москве в четверг, 29 февраля. Глава государства подводит итоги года, обозначает важнейшие аспекты внешней и внутренней политики, обсуждает траекторию дальнейшего развития страны на ближайшую перспективу. В мероприятии принимают участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, руководители ведомств и другие политические деятели.