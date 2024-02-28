Медведев процитировал Сталина на заседании рабочей группы ВПК

«Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я еще раз процитирую одно из известных указаний верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: "Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб"», — зачитал Медведев.