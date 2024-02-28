Медведев процитировал Сталина на заседании рабочей группы ВПК
Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев процитировал Иосифа Сталина во время заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.
Во время заседания рабочей группы российского ВПК Медведев зачитал телеграмму Сталина к руководству заводов по производству самолетов Ил-2.
«Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я еще раз процитирую одно из известных указаний верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: "Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб"», — зачитал Медведев.
При этом Медведев дочитал текст телеграммы до конца. Отметим, что обращение Сталина заканчивается словами «Прошу вас не выводить правительство из терпения. Предупреждаю последний раз».
Ранее Медведев заявил, что политики на Западе являются «забавным, но зловещим зрелищем».