Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западный «политический паноптикум» превратился в «грустное, местами забавное, но зловещее зрелище». В своем Telegram-канале он написал, что в нем есть «слабеющие деды с неуверенной походкой» и «мелкотравчатые наследнички Бонапарта».

Политик назвал Владимира Зеленского «сериальным клоуном», который ни дня не работал на госслужбе, но распоряжается жизнью миллионов людей, посылая их на верную смерть. Одновременно с этим «парламентский цирк» в Германии призывает направить Киеву дальнобойные ракеты, «рискуя получить на свои головы еще более дальнобойные», отметил Медведев.

Визиты западных политиков в Киев в дату начала спецоперации Медведев назвал «театральными», которые несут в себе цель отвлечь избирателей от накопившихся проблем.

«Мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве», — добавил зампред Совбеза, говоря о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона.