В России заявили, что близки к отмене виз для граждан Малайзии и Мьянмы

Россия активно работает над отменой виз для граждан многих стран, завершая процесс с Оманом , Бахрейном , Саудовской Аравией , Малайзией и Мьянмой . Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы активно ведем переговоры с различными странами по этому вопросу. Сейчас мы наиболее близки к достижению результата с Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой. Эти страны из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии являются нашими давними партнерами", - отметил представитель России.

В декабре прошлого года европейцев обязали оплачивать полный визовый сбор для въезда в Россию. Как сообщили в МИД РФ, вслед за контрагентами РФ переходит от использования ставок визовых сборов, указанных в международных договорах, к утвержденному российским законодательством тарифу. В свою очередь Шри-Ланка решила ужесточить визовый режим для россиян, но дала задний ход.