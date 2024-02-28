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В России заявили, что близки к отмене виз для граждан Малайзии и Мьянмы

Россия активно работает над отменой виз для граждан многих стран, завершая процесс с Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия".

В России заявили, что близки к отмене виз для граждан Малайзии и Мьянмы
© SyazwanSeaMasterSam/Twitter

"Мы активно ведем переговоры с различными странами по этому вопросу. Сейчас мы наиболее близки к достижению результата с Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой. Эти страны из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии являются нашими давними партнерами", - отметил представитель России.

В декабре прошлого года европейцев обязали оплачивать полный визовый сбор для въезда в Россию. Как сообщили в МИД РФ, вслед за контрагентами РФ переходит от использования ставок визовых сборов, указанных в международных договорах, к утвержденному российским законодательством тарифу. В свою очередь Шри-Ланка решила ужесточить визовый режим для россиян, но дала задний ход.

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