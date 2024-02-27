Латвия продлила запрет на въезд россиян

Власти Латвии продлили запрет на въезд в страну для граждан России до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД республики.

Таким образом ограничение продлили еще на год, напомнили в агентстве. Изначально же оно было введено 9 сентября 2022 года.