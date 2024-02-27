Латвия продлила запрет на въезд россиян
Власти Латвии продлили запрет на въезд в страну для граждан России до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД республики.
Таким образом ограничение продлили еще на год, напомнили в агентстве. Изначально же оно было введено 9 сентября 2022 года.
Запрет предусматривает ограничение на въезд для граждан России, не имеющих вида на жительство Латвии, Швейцарии, стран Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также не обладающих долгосрочными и краткосрочными шенгенскими визами. Исключение составляют россияне, въезжающие в страну по гуманитарным соображениям, сотрудники транспортных и пассажирских компаний.
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