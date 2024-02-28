Власти обсуждают отмену порога беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа

В России рассматривают возможность отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, купленных за рубежом, сообщают «Известия».

В настоящее время он составляет 1 тыс. евро и 31 кг. Продукцию из-за границы предложили обложить единой пошлиной — около 5%. Вопрос уже обсуждают в ЕЭК. Как считает ритейл, такая инициатива симметрично увеличит стоимость зарубежных товаров, а продажи сократятся на треть.

С учетом нововведений маркетплейс Ozon уже начал обсуждать отказ от порога беспошлинного ввоза. Готов и направлен в страны соответствующий проект решения Совета ЕЭК: власти не только обнуляют нормы бесплатного ввоза, но и устанавливают единую ставку пошлины на уровне 5%. Компания оценила число покупателей трансграничных товаров 34 млн российских граждан.

Цены на них вырастут на 5%, плюс кардинально усложнится процесс покупки — после каждой придется по отдельной процедуре оплачивать пошлину, считают в Ozon. В итоге до 80% покупателей откажутся от покупки товаров по данной модели. На этом негативные эффекты не исчерпаны: продажи на площадках упадут на треть.

В компании указали, что это нанесет существенный финансовый урон отечественным маркетплейсам: в других странах ЕАЭС отсутствуют сопоставимые по масштабам деятельности компании.

Причины введения порога беспошлинной торговли в 1 тыс. евро не потеряли актуальности, заявили в «Яндекс Маркете». Действующий лимит позволяет покупателям с невысоким доходом приобрести товары по доступным ценам.

В Wildberries говорят, что снижение порога или отказ от его применения существенно снизит товарный ассортимент для покупателей из России.