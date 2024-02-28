Госдума хочет дать дополнительную возможность для траты маткапитала

В РФ хотят разрешить использовать средства маткапитала на получение ребенком платных медуслуг или покупку лекарств по назначению врача. Законопроект с такой инициативой будет внесен 28 февраля депутатами Госдумы от трех фракций: ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».

«Депутаты предлагают дополнить статью закона о распоряжении средствами маткапитала новой нормой, согласной которой, лица, получившие сертификат, могут полностью или частично потратить его на получение ребенком или детьми платных медуслуг или оплату лекарств по назначению врача», — рассказывает об инициативе депутатов ТАСС. Предполагается, что новые нормы будут внесены в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

По задумке авторов законопроекта, получить медицинскую помощь за счет сертификата можно будет в любой медицинской организации на территории страны, имеющей соответствующую лицензию. Это может быть связано со срочной дорогостоящей операцией либо в случаях, когда бесплатно получить такую услугу не возможно. Купить лекарства можно будет только назначенные врачом из перечня, которые определит правительство.