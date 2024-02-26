Косачев: "Швеция обрушилась как нейтральное и суверенное государство"
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев прокомментировал одобрение Венгрией заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Косачева, планируемое вступление Швеции в НАТО является «очередным ударом» по принципу неделимости безопасности в Европе. Кроме того, вице-спикер заявил, что одобрение заявки Венгрией означает, что страна «не устояла» перед давлением остальных стран Запада.
«Швеция обрушилась как нейтральное и суверенное государство. Венгрия как не нейтральное, но как суверенное государство, не устояла перед ударом Запада. Пострадала неделимая европейская безопасность. Не смертельно, но чувствительно», — заявил он.
Напомним, что 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Эта ратификация была последней на пути Венгрии в альянс — теперь у страны есть официальное право стать 32-ой страной в составе Североатлантического альянса.