Эрдоган: Путин пообещал "не затягивать" с визитом в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пообещал «не затягивать» с визитом в Турцию. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Эрдогана, Путин дал такое обещание во время прошедшего ранее телефонного разговора. При этом турецкий президент отметил, что встреча с Путиным вряд ли состоится «в самой обозримой перспективе».
«И он (Путин — прим. ред.) подчеркнуто высказал в разговоре свое удовлетворение от занятой Турцией позиции на международной арене. А также заявил, что доволен тем, что наши отношения продолжают решительно развиваться», — добавил Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин может посетить Турцию до президентских выборов.
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