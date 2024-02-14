Песков: Путин может посетить с визитом Турцию до президентских выборов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может посетить с визитом Турцию уже в ближайшем будущем — до президентских выборов. Об этом сообщает Life.
При этом Песков подчеркнул, что точные сроки визита Путина в Турцию пока не назначены.
«Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем (что визит состоится до выборов президента России — прим. ред.», — заявил он.
Ранее Песков заявил, что новый закон о конфискации имущества за фейки о российской армии не имеет ничего общество с советским законодательством.
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