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Песков: Путин может посетить с визитом Турцию до президентских выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может посетить с визитом Турцию уже в ближайшем будущем — до президентских выборов. Об этом сообщает Life.

Песков: Путин может посетить с визитом Турцию до президентских выборов
© РИА Новости

При этом Песков подчеркнул, что точные сроки визита Путина в Турцию пока не назначены.

«Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем (что визит состоится до выборов президента России — прим. ред.», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что новый закон о конфискации имущества за фейки о российской армии не имеет ничего общество с советским законодательством.

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