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Сирийский мальчик попросил у Путина гражданство России

Мальчик из Сирии, участвующий в соревнованиях по детскому футболу на «Играх Будущего», попросил у президента России Владимира Путина российское гражданство. Об этом сообщают «Известия».

Сирийский мальчик попросил у Путина гражданство России
© РИА Новости

Во время посещения «Игр Будущего» Путин подошел к скамейкам игроков детской сборной. Там ему представили юного игрока из Сирии.

«Мне очень приятно видеть вас. Я очень хотел бы стать российским гражданином, господин президент», — заявил мальчик.

В ответ на это российский президент ответил, что у мальчика есть все шансы получить российское гражданство. Путин также спросил, где сейчас находятся родители футболиста.

«Мы с тобой обсудим это. <...> Будет несложно сделать», — заявил президент.

Ранее в Казани началась церемония открытия турнира «Игры Будущего».

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