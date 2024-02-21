Церемония открытия турнира «Игры Будущего» стартовала в Казани

В Казани стартовала церемония открытия первого в истории турнира «Игры Будущего». Трансляция ведется на официальном YouTube-канале международного мультиспортивного турнира.

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На мероприятии присутствуют президент России Владимир Путин, а также главы Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. В турнире примут участие 300 команд из разных стран мира.

«Игры будущего» объединили традиционные спортивные соревнования и киберспорт. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение своего коллеги, лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, провести следующие «Игры Будущего» в его стране.