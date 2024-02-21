Церемония открытия турнира «Игры Будущего» стартовала в Казани
В Казани стартовала церемония открытия первого в истории турнира «Игры Будущего». Трансляция ведется на официальном YouTube-канале международного мультиспортивного турнира.
На мероприятии присутствуют президент России Владимир Путин, а также главы Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. В турнире примут участие 300 команд из разных стран мира.
«Игры будущего» объединили традиционные спортивные соревнования и киберспорт. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение своего коллеги, лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, провести следующие «Игры Будущего» в его стране.
Казань впервые приняла «Игры будущего», которые пройдут в период с 21 февраля по 3 марта. В рамках мероприятия лучшие спортсмены и киберспортсмены из разных стран примут участие в соревнованиях в 21 инновационной дисциплине, которая поддерживает фиджитал-концепцию — объединение классического спорта, киберспорта и технологий. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что город выделил группу волонтеров для содействия в проведении турнира.