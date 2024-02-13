Посольство РФ: Госдеп за утверждениями о РФ пытается скрыть правду о схемах США в Африке

Госдепартамент за голословными утверждениями о действиях России пытается скрыть правду о грязных схемах США в Африке.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства в Вашингтоне.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Глобального Юга осознают, что никто не застрахован от бандитизма в экономике со стороны Запада.