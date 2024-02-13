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МИД: Россия планирует расширить географию полётов в Африку

Директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко рассказал в интервью ТАСС о проведении с африканскими странами переговоров по открытию новых направлений для полётов.

МИД: Россия планирует расширить географию полётов в Африку
© globallookpress.com

По его словам, такая задача была поставлена решениями российско-африканских саммитов.

«И соответствующая работа ведётся — разумеется, с учётом непростых экономики и логистики», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля.

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