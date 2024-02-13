МИД: Россия планирует расширить географию полётов в Африку
Директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко рассказал в интервью ТАСС о проведении с африканскими странами переговоров по открытию новых направлений для полётов.
По его словам, такая задача была поставлена решениями российско-африканских саммитов.
«И соответствующая работа ведётся — разумеется, с учётом непростых экономики и логистики», — сказал дипломат.
Ранее стало известно, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера приедет с визитом в Москву с 14 по 16 февраля.