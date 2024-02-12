Евросоюз перестал быть для России важным партнером

Европейский союз более не является важным торговым партнером для Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова.

По его словам, товарооборот продолжает снижаться. Как указал дипломат, «Брюссель встал на путь экономической войны, вводя против нашей страны бесконечные санкции, пытаясь вмешиваться в экономические отношения Москвы с третьими странами».

Согласно данным «Евростата», в прошлом году объемы торговли ЕС и РФ продолжили снижаться, Москва опустилась с пятого на десятое место в списке ведущих торговых партнеров ЕС.

За одиннадцать месяцев 2023 года товарооборот России с ЕС сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 66,1% – с 243,5 млрд евро до 82,5 млрд евро, сказал постпред. При этом импорт Евросоюзом российской продукции составил 46,9 млрд евро - снижение на 75,6%, а экспорт товаров из ЕС в Россию уменьшился до 35,6 млрд евро — сокращение на 30,3%.

Логвинов отметил, что в Брюсселе не могут не понимать, что подобные резкие скачки в товарообороте с Россией отражаются на жизни простых граждан Европы.