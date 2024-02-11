Виктор Орбан заявил о слабости Евросоюза перед Россией
«Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы. Мы, европейцы, недостаточно сильные. Это игра вокруг власти», — сказал он на встрече с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.
По мнению Орбана, Брюссель должен встать на более уверенную позицию, проявить силу и доказать, что он способен понять интересы обеих сторон. Только тогда можно будет перейти к этапу поиска какого-либо согласия.
Премьер Венгрии также отметил, что лучшим вариантом для Украины станет создание на её территории буферной зоны между Западом и РФ.