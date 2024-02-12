Москва и Баку согласовали даты переговоров по миротворцам в Карабахе

Россия и Азербайджан согласовывают даты следующего раунда переговоров по российскому миротворческому контингенту в Карабахе. Об этом сообщил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете "Известия".

"Сейчас с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по нашему миротворческому контингенту", - сказал он, напомнив, что срок пребывания российских миротворцев в Карабахе истекает в 2025 году.

Евдокимов указал, что после восстановления Баку контроля над всей территорией региона роль миротворческого контингента изменилась. "Сейчас после завершения контртеррористической операции российские миротворцы совместно с азербайджанскими силами осуществляют патрулирование территории, охрану зданий и культурных сооружений", - уточнил дипломат.

19 сентября 2023 года началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".