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Президент ЦАР направился в Москву для участия в форуме по борьбе с неоколониализмом

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера направился в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Банги в Telegram-канале.

Президент ЦАР направился в Москву
© ТАСС

"11 февраля в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру, который направляется в Москву для участия в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, проводимого всероссийской политической партией "Единая Россия", - сообщили в посольстве.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" пройдет 15-17 февраля в Москве.

Политика
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