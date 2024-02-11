Песков объяснил, почему Путин не дает интервью западным СМИ

Западные вещатели с начала СВО просят интервью у президента РФ Владимира Путина, но общение с ними не имеет смысла, поскольку они ограничены в возможности давать сбалансированную информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия».

Представитель Кремля рассказал, что британские, американские и европейские вещатели уже два года «достаточно настойчиво просят интервью» у главы российского государства.

«Но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию», — объяснил Песков.

При этом, по его словам, на Западе есть профессиональные и независимые журналисты. Одним из таких является Такер Карлсон.