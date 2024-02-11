Песков рассказал, зачем была нужна историческая часть интервью Путина

Американцы традиционно мало знают о зарубежье, в интервью журналисту Такеру Карлсону было важно донести до них историческое видение президента России Владимира Путина. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. В нем президент рассказал, в частности, как возникла современная Украина и каковы были исторические предпосылки к возникновению украинского конфликта.

По словам Пескова, было очевидно, что Украина будет важной темой интервью.

«Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными документами», — объяснил представитель Кремля.

Он отметил, что «историческое мировоззрение Путина носит не эмоциональный характер, оно основывается на конкретных знаниях первоисточников». Песков полагает, что именно историческая часть беседы с Такером Карлсоном будет тяжело восприниматься на Западе, однако найдет свою аудиторию и там.