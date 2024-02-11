Канцлеру ФРГ Шольцу стоит почаще нарушать инструкции из Вашингтона, а премьеру Британии Сунаку – прекратить вальсировать с американцами «в сторону будуара». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критические высказывания глав Германии и Британии относительно интервью Путина. Комментарий дипломата приводит «КП».

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса», — заявила Захарова.

Она также оценила и заявление Сунака.

По словам Захаровой, британские премьеры последних лет являются безвольными людьми, которые «послушно вальсируют, увлекаемые Вашингтоном в сторону будуара». Эти политики никогда не выполняли волю британского народа и не были самостоятельными.