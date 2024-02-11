Премьер Британии оценил интервью Путина Карлсону

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак критически отнесся к интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. В эфире Sky News премьер назвал беседу смехотворной. Аналогичное мнение ранее выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Явно смехотворное (высказывание Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине — NEWS.ru) и нелепое. <…> Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину, — заявил Сунак.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома Джо Байденом назвал смехотворным интервью Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Канцлер выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжить поддержку Украины.