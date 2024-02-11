Премьер Британии оценил интервью Путина Карлсону

Сунак словами Шольца оценил интервью Путина
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак критически отнесся к интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. В эфире Sky News премьер назвал беседу смехотворной. Аналогичное мнение ранее выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома Джо Байденом назвал смехотворным интервью Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Канцлер выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжить поддержку Украины.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал чушью и беспомощностью реакцию Олафа Шольца на интервью Владимира Путина. По мнению законодателя, такую реакцию можно объяснить международным «статусом» немецкого руководителя. Шеремет уточнил, что имеет в виду «роль придворного шута», отведенную немецкому политику. По словам депутата, канцлер будет «нести любую чушь», чтобы не разозлить элиту Белого дома.