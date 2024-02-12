В России увеличат список стран для въезда по электронной визе

Россия намерена расширить список стран, граждане которых смогут получить российские электронные визы. Об этом заявил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"Вопрос о расширении перечня иностранных государств, граждане которых могут получить единую электронную визу, в настоящее время прорабатывается. Называть конкретные страны, которые могут пополнить этот перечень, пока преждевременно", - сказал он.

Климов отметил, что, в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, МИД России поручено представить в правительство соответствующий доклад в срок до 10 декабря 2024 года.

По его словам, с 1 августа по 31 декабря 2023 года было выдано 170 тыс. единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств. "В настоящее время отмечается востребованность единой электронной визы гражданами относительно небольшого числа иностранных государств, включенных в указанный перечень. Более 90% от общего количества единых электронных виз было выдано гражданам десяти стран (Китай, Эстония, Германия, Турция, Индия, Саудовская Аравия, Латвия, Иран, Литва, Италия).

Гражданам иностранных государств из числа недружественных было выдано 43 тысячи единых электронных виз, или 25% от их общего количества", - рассказал глава департамента.