В Кремле заявили о переживаниях за Такера Карлсона

Отношение отдельных западных политиков к американскому журналисту Такеру Карлсону, взявшему интервью у Владимира Путина, еще раз доказало, что коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым. Зачастую его представители «не гнушаются ничем абсолютно». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире канала «Россия».