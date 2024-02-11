В Кремле заявили о переживаниях за Такера Карлсона

Песков высказал опасения из-за гонений на Такера Карлсона
Отношение отдельных западных политиков к американскому журналисту Такеру Карлсону, взявшему интервью у Владимира Путина, еще раз доказало, что коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым. Зачастую его представители «не гнушаются ничем абсолютно». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире канала «Россия».
«Определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали», — сказал Песков.
По его словам, Карлсону и сейчас приходится несладко. Но как умный человек он наверняка предвидел «такой накал страстей». Кроме того, интервью и ему «добавило изрядно популярности».
Ранее британский премьер Сунак вслед за немецким канцлером критически оценил интервью российского лидера.