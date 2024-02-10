Захарова оценила реакцию США на интервью Путина Карлсону

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Белого дома и Госдепартамента США на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом она высказалась в беседе с газетой «Известия».

Захарова напомнила, что пару лет назад глава МИД России Сергей Лавров рассказывал о существовании игры «Кто первый моргнет» (Chicken game). Она оценила реакцию США на интервью Путина Карлсону и отметила, что в этом случае американцы «моргнули, а потом заморгали». По мнению дипломата, американские комментарии состоявшейся беседы изобличают лживость подходов Вашингтона.

«Вот посмотрите, у них же случилась истерика — Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: "Не смотрите, и пусть американский журналист не берет интервью"», — заявила она.